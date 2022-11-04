Корпус 3D-школи у Львові почнуть роздруковувати навесні, повідомив засновник та голова гуманітарного фонду Team4UA, відомий tech-підприємець Жан-Крістоф Боніс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, фонд Team4UA навесні 2022 року розпочав реалізацію проєкту 3D-друку навчального корпусу для першокласників у школі №23 у Львові. Було обрано технологію данської компанії COBOD, номер 1 у 3D-друку з бетону.

Боніс повідомив, що на сьогодні у проєкт школи вже інвестовано $150 тис. (робота архітекторів, матеріали тощо), фінальна цифра становитиме $700 тис.

Заплановано також закупити 3D-принтер (вартість близько $1-1,5 млн).

"Ми запустили проєкт і збудували фундамент майбутньої школи. Планували роздрукувати школу в жовтні. Принтер мав приїхати тоді, коли росіяни почали масово обстрілювати міста України. Принтером мають управляти іноземні фахівці, тому ми вирішили відкласти старт печатки до весни з міркувань безпеки", - повідомив Боніс.

Ще два фактори стали причиною перенесення термінів старту друку – нестабільність електропостачання та погодні умови (немає сенсу проводити роботи із бетоном за низьких температур). Тому розпочати роботи з друку корпусу школи планують наприкінці лютого-початку березня. Загалом процес друку триватиме до місяця.

Архітектурну концепцію проєкту створила студія інтер’єрної архітектури balbek bureau, заснована Славою Балбеком. Згідно з проєктом, це буде одноповерхова будівля з класними кімнатами, учительською, санвузлами та холом. Новий навчальний корпус розрахований для навчання 100 першокласників. Це буде перший в Україні шкільний заклад, побудований за технологіями 3D-друку.