Події

15:15 04.11.2022

Корпус 3D-школи у Львові почнуть роздруковувати навесні

2 хв читати
Корпус 3D-школи у Львові почнуть роздруковувати навесні

Корпус 3D-школи у Львові почнуть роздруковувати навесні, повідомив засновник та голова гуманітарного фонду Team4UA, відомий tech-підприємець Жан-Крістоф Боніс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, фонд Team4UA навесні 2022 року розпочав реалізацію проєкту 3D-друку навчального корпусу для першокласників у школі №23 у Львові. Було обрано технологію данської компанії COBOD, номер 1 у 3D-друку з бетону.

Боніс повідомив, що на сьогодні у проєкт школи вже інвестовано $150 тис. (робота архітекторів, матеріали тощо), фінальна цифра становитиме $700 тис.

Заплановано також закупити 3D-принтер (вартість близько $1-1,5 млн).

"Ми запустили проєкт і збудували фундамент майбутньої школи. Планували роздрукувати школу в жовтні. Принтер мав приїхати тоді, коли росіяни почали масово обстрілювати міста України. Принтером мають управляти іноземні фахівці, тому ми вирішили відкласти старт печатки до весни з міркувань безпеки", - повідомив Боніс.

Ще два фактори стали причиною перенесення термінів старту друку – нестабільність електропостачання та погодні умови (немає сенсу проводити роботи із бетоном за низьких температур). Тому розпочати роботи з друку корпусу школи планують наприкінці лютого-початку березня. Загалом процес друку триватиме до місяця.

Архітектурну концепцію проєкту створила студія інтер’єрної архітектури balbek bureau, заснована Славою Балбеком. Згідно з проєктом, це буде одноповерхова будівля з класними кімнатами, учительською, санвузлами та холом. Новий навчальний корпус розрахований для навчання 100 першокласників. Це буде перший в Україні шкільний заклад, побудований за технологіями 3D-друку.

Теги: #школа #3d #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 04.11.2022
В Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель

В Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель

18:32 03.11.2022
У школах дозволено вести класний журнал в електронній формі без необхідності дублювати його на папері

У школах дозволено вести класний журнал в електронній формі без необхідності дублювати його на папері

17:36 03.11.2022
Інвестиції в українську нерухомість варто розглядати не раніше весни 2023 р. - думка

Інвестиції в українську нерухомість варто розглядати не раніше весни 2023 р. - думка

13:15 03.11.2022
Мінекономіки розраховує опрацювати тисячу заявок за програмою "єОселя" до кінця року

Мінекономіки розраховує опрацювати тисячу заявок за програмою "єОселя" до кінця року

11:10 03.11.2022
Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами

Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами

11:38 02.11.2022
Будівлі трускавецьких санаторіїв "Рубін" та "Янтар" буде модернізовано під житло для ВПО

Будівлі трускавецьких санаторіїв "Рубін" та "Янтар" буде модернізовано під житло для ВПО

15:46 28.10.2022
Ціни на нові квартири в Україні зростають до 20% у жовтні, незважаючи на активні обстріли інфраструктури - "ЛУН"

Ціни на нові квартири в Україні зростають до 20% у жовтні, незважаючи на активні обстріли інфраструктури - "ЛУН"

15:36 28.10.2022
Кабмін пропонує розмістити Національний військовий меморіальний цвинтар на Лисій горі

Кабмін пропонує розмістити Національний військовий меморіальний цвинтар на Лисій горі

10:53 28.10.2022
Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

14:22 27.10.2022
Заарештовані готелі та санаторії можуть частково використовувати як соціальне житло для ВПО – Мінекономіки

Заарештовані готелі та санаторії можуть частково використовувати як соціальне житло для ВПО – Мінекономіки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона - Резніков

Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА - Резніков

Ворог завдав удару ракетами С-300 по Запорізькому району, пошкоджено газову трубу на відкритій території - ОВА

Окупанти втратили за добу в Україні близько 840 військових, 16 танків і 17 артсистем

Окупанти проводять фільтраційні заходи проти населення, викрадаючи та вивозячи у невідомому напрямку громадян

ОСТАННЄ

Потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона - Резніков

Шмигаль представив колективу "Нафтогазу" нового главу компанії

Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА

У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА - Резніков

Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння - українська розвідка

Прогноз погоди на вихідні 5–6 листопада: вікенд у відтінках сірого

Міністр юстиції Німеччини прибув до Києва

ЄС наполягає на тому, щоб Іран, незважаючи на заперечення, припинив постачати РФ дрони, які вона використовує у війні проти України, - Боррель

У вихідні в більшості областей України без опадів, на Лівобережжі вночі заморозки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА