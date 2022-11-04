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12:43 04.11.2022

ЄС наполягає на тому, щоб Іран, незважаючи на заперечення, припинив постачати РФ дрони, які вона використовує у війні проти України, - Боррель

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ЄС наполягає на тому, щоб Іран, незважаючи на заперечення, припинив постачати РФ дрони, які вона використовує у війні проти України, - Боррель

Європейський Союз продовжує наполягати на тому, щоб Іран, незважаючи на заперечення, припинив постачання безпілотних літальних апаратів Росії для війни з Україною - цьому є докази.

Таку заяву в п'ятницю перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів "Великої сімки", яке відбувається у німецькому Мюнстері, зробив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Зовнішня дипломатична служба ЄС.

"Ми продовжимо підтримувати Україну в її протистоянні повітряним атакам, і ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачати зброю Росії. Іран заперечує це, але українці надають докази використання безпілотників", - сказав високий представник ЄС.

Теги: #іран #боррель

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