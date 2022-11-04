На Харківщині через обстріли горіли приватний будинок і адмінбудівля

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 9 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, пов'язані із веденням бойових дій.

"2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в м. Куп'янськ. Горіли приватний житловий будинок і адміністративна будівля, що не експлуатується", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 4 рази для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 471 вибухонебезпечний предмет.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили близько 28 тонн води.