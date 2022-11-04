Події

08:19 04.11.2022

На Харківщині через обстріли горіли приватний будинок і адмінбудівля

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На Харківщині через обстріли горіли приватний будинок і адмінбудівля

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 9 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, пов'язані із веденням бойових дій.

"2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в м. Куп'янськ. Горіли приватний житловий будинок і адміністративна будівля, що не експлуатується", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 4 рази для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 471 вибухонебезпечний предмет.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили близько 28 тонн води.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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