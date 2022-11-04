Події

07:34 04.11.2022

"Укренерго" на п'ятницю запроваджує графіки погодинних відключень у Києві та десяти областях

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"Укренерго" на п'ятницю запроваджує графіки погодинних відключень у Києві та десяти областях

4 листопада диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання Києва та десяти областей.

"З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях, 07:00 до 22:00 – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", – йдеться у телеграм-каналі компанії.

Там пояснили, що ГПВ передбачають відключення певних груп споживачів щодня, але за розкладом.

"Надати інформацію щодо термінів відключень саме вашої вулиці чи району – обов'язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", – наголосили в "Укренерго".

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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