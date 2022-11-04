Події

07:00 04.11.2022

У прикордонні ОТГ Сумської області окупанти випустили 157 снарядів і мін

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У прикордонні ОТГ Сумської області окупанти випустили 157 снарядів і мін

Минулої доби росіяни направили 157 снарядів і мін на прикордоння Сумщини, повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.

"157 снарядів та мін за день направили росіяни на прикордоння Сумщини. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотинська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Юнаківській громаді на околиці прикордонного села ворог направив безпілотник. З нього скинули вибухівку на кшталт ВОГ-17. Без наслідків.

У Білопільській громаді з мінометів російські війська обстріляли два села. Загалом було 48 вибухів. Пошкоджено місцевий будинок культури, 6 приватних будинків мирних мешканців і трактор на території фермерського господарства. В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджено дві господарські споруди.

У Середино-Будській громаді під обстріл з боку Росії потрапили 4 прикордонні населені пункти. Росіяни стріляли з мінометів (загалом 25 "прильотів").

Також 6 разів вдарили із самохідної артустановки. Без руйнувань.

Шалигинську ОТГ обстріляли з реактивної системи залпового вогню. Було 20 вибухів.

А по Краснопільській громаді росіяни застосували міномети (8 "прильотів"). Вели артилерійський вогонь (14 прильотів). Руйнувань не було.

Після 21:00 по одному із сіл росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії (5 прильотів). Наслідки уточнюються.

В Есманській громаді окупанти з мінометів обстріляли два села. Загалом по нашій території було 30 вибухів. Теж без наслідків.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано 6 "прильотів" з мінометів по околицях прикордонного села. Без руйнувань.

А в Хотинській громаді ворог застосовував стрілецьку зброю. Було 8 кулеметних черг.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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