Столтенберг припустив, що Фінляндія і Швеція виконали умови Туреччини для вступу до НАТО

Фінляндія і Швеція сумлінно виконали умови Анкари для вступу до НАТО, і тепер настав час прийняти їх до альянсу, заявив у четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Настав час прийняти Фінляндію і Швецію як повноправних членів НАТО, їх вступ до альянсу зробить нас сильнішими", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

За словами Столтенберга, ці дві скандинавські країни виконали умови тристороннього меморандуму, який вони підписали з Туреччиною, необхідні для того, щоб вона схвалила їхній вступ до військового альянсу.

"Я розумію ваші побоювання, але водночас очевидно, що Швеція і Фінляндія виконали (умови - ІФ) меморандуму і прихильні довгостроковому партнерству з Туреччиною... Фінляндія і Швеція значно посилили співпрацю з Туреччиною в протидії тероризму", - сказав він.

За словами генсека НАТО, у Швеції ухвалюють нове законодавство, що забороняє зв'язки з Робітничою партією Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною, посилюють нагляд над фінансуванням організацій. Столтенберг наголосив, що виконуються вимоги про екстрадицію осіб, уже не діють експортні обмеження щодо озброєнь. Ці вимоги раніше висувала Анкара в обмін на те, що Туреччина ратифікує вступ Фінляндії та Швеції до альянсу.

Проте Чавушоглу інакше оцінив ситуацію. "Не всі компоненти угоди імплементовано", - заявив він. Міністр при цьому наголосив, що деякі необхідні заходи влада обох країн справді здійснила, й Анкара це вітає.

"Ми чекаємо, щоб ці дві країни зробили конкретні кроки щодо боротьби проти тероризму", - додав турецький міністр.

Він запевнив, що Анкара готова далі працювати зі Стокгольмом і Гельсінкі над вирішенням решти питань. Також Чавушоглу наголосив, що заходи, яких вживають Швеція і Фінляндія на прохання Туреччини, мають гарантовано залишитися в силі й після вступу обох країн до Північноатлантичного альянсу.