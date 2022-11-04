Події

06:17 04.11.2022

Столтенберг припустив, що Фінляндія і Швеція виконали умови Туреччини для вступу до НАТО

2 хв читати
Столтенберг припустив, що Фінляндія і Швеція виконали умови Туреччини для вступу до НАТО

Фінляндія і Швеція сумлінно виконали умови Анкари для вступу до НАТО, і тепер настав час прийняти їх до альянсу, заявив у четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Настав час прийняти Фінляндію і Швецію як повноправних членів НАТО, їх вступ до альянсу зробить нас сильнішими", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

За словами Столтенберга, ці дві скандинавські країни виконали умови тристороннього меморандуму, який вони підписали з Туреччиною, необхідні для того, щоб вона схвалила їхній вступ до військового альянсу.

"Я розумію ваші побоювання, але водночас очевидно, що Швеція і Фінляндія виконали (умови - ІФ) меморандуму і прихильні довгостроковому партнерству з Туреччиною... Фінляндія і Швеція значно посилили співпрацю з Туреччиною в протидії тероризму", - сказав він.

За словами генсека НАТО, у Швеції ухвалюють нове законодавство, що забороняє зв'язки з Робітничою партією Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною, посилюють нагляд над фінансуванням організацій. Столтенберг наголосив, що виконуються вимоги про екстрадицію осіб, уже не діють експортні обмеження щодо озброєнь. Ці вимоги раніше висувала Анкара в обмін на те, що Туреччина ратифікує вступ Фінляндії та Швеції до альянсу.

Проте Чавушоглу інакше оцінив ситуацію. "Не всі компоненти угоди імплементовано", - заявив він. Міністр при цьому наголосив, що деякі необхідні заходи влада обох країн справді здійснила, й Анкара це вітає.

"Ми чекаємо, щоб ці дві країни зробили конкретні кроки щодо боротьби проти тероризму", - додав турецький міністр.

Він запевнив, що Анкара готова далі працювати зі Стокгольмом і Гельсінкі над вирішенням решти питань. Також Чавушоглу наголосив, що заходи, яких вживають Швеція і Фінляндія на прохання Туреччини, мають гарантовано залишитися в силі й після вступу обох країн до Північноатлантичного альянсу.

Теги: #нато #туреччина #розширення #думка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:06 04.11.2022
Залужний обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗС НАТО Каволі

Залужний обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗС НАТО Каволі

21:55 02.11.2022
Ердоган заявив, що обговорював із Путіним та Зеленським питання експорту добрив

Ердоган заявив, що обговорював із Путіним та Зеленським питання експорту добрив

21:42 02.11.2022
Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

20:08 02.11.2022
Раді пропонують ратифікувати меморандум про співпрацю в рамках програми НАТО

Раді пропонують ратифікувати меморандум про співпрацю в рамках програми НАТО

19:54 02.11.2022
Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

07:52 02.11.2022
Міністр оборони Туреччини у переговорах з міністрами України наголосив на важливості збереження "зернового коридору"

Міністр оборони Туреччини у переговорах з міністрами України наголосив на важливості збереження "зернового коридору"

07:46 02.11.2022
Фінляндія та Швеція вирішуватимуть питання про ядерну зброю лише після вступу в НАТО

Фінляндія та Швеція вирішуватимуть питання про ядерну зброю лише після вступу в НАТО

12:58 01.11.2022
Три суховантажі з українським продовольством прямують морським гумкоридором, Росія поінформована - представництво ООН у СКЦ

Три суховантажі з українським продовольством прямують морським гумкоридором, Росія поінформована - представництво ООН у СКЦ

21:58 31.10.2022
Президент Фінляндії обговорив зі Столтенбергом питання ратифікації членства в НАТО

Президент Фінляндії обговорив зі Столтенбергом питання ратифікації членства в НАТО

19:26 31.10.2022
Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні не було ніяких "брудних бомб". Брудні голови в тих у Москві, хто тероризує Україну та світ

Зеленський просить енергокомпанії зробити відключення електрики передбачуваними та зрозумілими

Близько 4,5 млн споживачів України відключені в четвер увечері від електроенергії

Зеленський і Санду обмінялися оцінками падіння російської ракети на території Молдови

Ексвиконувача обов’язків держсекретаря Мінекономіки та ексдиректора "Укрпатенту" підозрюють у крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

ОСТАННЄ

Потужність одного з трьох блоків Південноукраїнської АЕС знижено вдвічі

На ЗАЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ

Російські окупанти обстріляли орендований китайською корпорацією термінал із соняшниковою олією в Миколаївському морпорту

В Україні не було ніяких "брудних бомб". Брудні голови в тих у Москві, хто тероризує Україну та світ

Зеленський просить енергокомпанії зробити відключення електрики передбачуваними та зрозумілими

Близько 4,5 млн споживачів України відключені в четвер увечері від електроенергії

МЗС України рішуче засуджує депортацію Росією українських громадян, які живуть у Херсонській і Запорізькій областях

Глави МЗС України та Швеції обговорили подальшу підтримку української держави й посилення санкцій ЄС на Росію

Кулеба і глава МЗС Італії обговорили наступний пакет військової допомоги Україні

Зеленський привітав Нетаньягу з перемогою на парламентських виборах в Ізраїлі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА