Події

06:09 04.11.2022

Кулеба і глава МЗС Італії обговорили наступний пакет військової допомоги Україні

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Кулеба і глава МЗС Італії обговорили наступний пакет військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з главою італійського МЗС Антоніо Таяні, обговорили, як прискорити доставку останнього пакета італійської допомоги у сфері безпеки та наступний пакет військової допомоги.

"Під час нашої бесіди ми з моїм італійським колегою Антоніо Таяні сконцентрувалися на тому, як прискорити доставку останнього пакета італійської допомоги у сфері безпеки Україні. Ми також обговорили наступний пакет військової допомоги. Я наголосив на важливості включення в нього засобів ППО", - написав він у твіттері.

 

Теги: #україна #італія #мзс #допомога

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