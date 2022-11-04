Кулеба і глава МЗС Італії обговорили наступний пакет військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з главою італійського МЗС Антоніо Таяні, обговорили, як прискорити доставку останнього пакета італійської допомоги у сфері безпеки та наступний пакет військової допомоги.

"Під час нашої бесіди ми з моїм італійським колегою Антоніо Таяні сконцентрувалися на тому, як прискорити доставку останнього пакета італійської допомоги у сфері безпеки Україні. Ми також обговорили наступний пакет військової допомоги. Я наголосив на важливості включення в нього засобів ППО", - написав він у твіттері.