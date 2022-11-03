Події

19:57 03.11.2022

Зеленський і Санду обмінялися оцінками падіння російської ракети на території Молдови

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Зеленський і Санду обмінялися оцінками падіння російської ракети на території Молдови

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Молдови Майєю Санду питання енергетики та безпеки, а також падіння на території Молдови російської ракети.

"Обговорили з президентом Молдови Майєю Санду поточні енергетичні і виклики у питаннях безпеки для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який зараз зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що поблизу населеного пункту Наславча (Молдова) вранці в понеділок впала збита російська ракета.

 

 

 

Теги: #президент #молдова #розмова

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