Зеленський і Санду обмінялися оцінками падіння російської ракети на території Молдови

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Молдови Майєю Санду питання енергетики та безпеки, а також падіння на території Молдови російської ракети.

"Обговорили з президентом Молдови Майєю Санду поточні енергетичні і виклики у питаннях безпеки для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який зараз зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що поблизу населеного пункту Наславча (Молдова) вранці в понеділок впала збита російська ракета.