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15:29 03.11.2022

АРМА розшукало елітне майно депутатів Держдуми РФ за кордоном ще на 180 млн грн

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АРМА розшукало елітне майно депутатів Держдуми РФ за кордоном ще на 180 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує виявляти елітну нерухомість російських депутатів за кордоном, зокрема виявило ще кілька об'єктів сукупною вартістю понад 180 млн грн, повідомляє пресслужба агентства в четвер.

"Шляхом міжнародної взаємодії спеціалісти АРМА виявили активи довіреної особи депутата Державної думи РФ в Англії, а саме придбані в 2022 році дві земельні ділянки в районі Барнет (Лондон). Ділянки розташовані в мальовничому парку Trent Park... Вартість однієї ділянки становить 1,6 млн фунтів стерлінгів. Крім того, виявлено наявність елітної нерухомості у сина одного з депутатів Державної думи Росії в Парижі. Квартира була придбана за EUR965 тис., вона розташована в центрі французької столиці", - йдеться в повідомленні.

Завдяки міжнародному співробітництву фахівці АРМА також виявили активи дружини ще одного члена російського парламенту в м. Колашин (Чорногорія) вартістю EUR260 тис.

В агентстві нагадали, що нещодавно АРМА розшукало низку активів, пов'язаних із російськими депутатами та членами їхніх сімей, зокрема 25-метрову голландську яхту, елітний замок-резиденцію XVIII століття неподалік французького Версалю та vip-нерухомість у Лондоні.

"АРМА працює над справами сотень фігурантів, взаємодіючи з компетентними органами близько 100 іноземних юрисдикцій. Попри те, що майно розшукується за кордоном, Нацагентство спільно з правоохоронними органами та зарубіжними партнерами опрацьовує механізми, які дадуть змогу передавати ці активи на користь України", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Теги: #рф #майно #арма

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