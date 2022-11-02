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18:28 02.11.2022

Світло повернули всім знеструмленим після атак Росії 31 жовтня мешканцям Київської області - ДТЕК

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Світло повернули всім знеструмленим після атак Росії 31 жовтня мешканцям Київської області - ДТЕК

Фахівці "ДТЕК Київські регіональні мережі" повністю відновили електропостачання на Київщині після атаки Росії 31 жовтня, зокрема всім жителям Вишгороду.

"ДТЕК повернув електропостачання 300 тис. сімей Київської області (…) Світло повернули вже всім жителям Вишгороду, який постраждав через атаку Росії 31 жовтня", - повідомила компанія на своїй фейсбук-сторінці в середу.

Як пояснили в компанії, протягом 31 жовтня фахівці ДТЕК повернули електропостачання більшості знеструмлених споживачів області - 284 тис. сімей, а 2 листопада повністю завершили відновлювальні роботи для мереж, що живлять Вишгород.

При цьому у відновлювальних роботах цілодобово були задіяні 102 фахівці.

Водночас "ДТЕК Київські РЕМ" у зв'язку зі збільшенням навантаження на електромережі закликали вмикати енергоємні прилади почергово та максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 6:00 до 11:00 та 17:00 до 23:00.

Теги: #електропостачання #дтек #київська_область

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