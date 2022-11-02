Україна поінформувала Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо він передасть РФ ракети та ще більше БПЛА - Кулеба

Україна поінформувала Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо Тегеран ухвалить та реалізує рішення про передачу РФ ракет та ще більшої кількості безпілотників, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що ця погроза є реальною.

"Погроза є реальною, і ми поінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано. Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я говорив і повторю ще раз, що коли йдеться про співучасть будь-якої країни у російській агресії та вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь, тому що йдеться про захист нашої держави та наших громадян", - сказав Кулеба на пресконференції з главою МЗС Іспанії у Києві у середу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що мудрішим рішенням для Ірану було б згорнути повністю свою військову співпрацю та постачання Росії будь-якої зброї, яка використовується проти України.

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" та ще більшу кількість ударних безпілотників на початку листопада.