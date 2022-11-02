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17:03 02.11.2022

Генпрокурор: Якнайшвидше створення компенсаційного механізму - загальне моральне зобов'язання перед українським народом

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Генпрокурор: Якнайшвидше створення компенсаційного механізму - загальне моральне зобов'язання перед українським народом

Генеральний прокурор України Андрій Костін, виступаючи на щорічній конференції Міжнародної асоціації адвокатів (ІВА), наголосив на необхідності якнайшвидшого створення компенсаційного механізму, повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні, розміщеному в середу в телеграм-каналі, йдеться, що під час виступу генпрокурор пояснив, чому спеціальний міжнародний трибунал за злочин агресії потрібно створити, доки війна ще триває.

"Це тиск і на оточення Путіна, що наблизить політичні зміни в РФ і, зрештою, - нашу перемогу. Таке рішення може врятувати тисячі життів", - сказав генпрокурор.

Костін подякував за можливість ще раз представити українську позицію на міжнародній арені та наголосив, що необхідно забезпечити покарання за злочин агресії за допомогою міжнародного трибуналу заради України та українського народу та відновлення засад міжнародного права.

За словами генпрокурора, загальне моральне зобов'язання перед українським народом - це якнайшвидше створення компенсаційного механізму.

"Щоб відчути справедливість, люди, які втратили рідних, майно, ті, хто пережив тортури, поранення, сексуальне насильство, мають отримати компенсацію з російських активів, конфіскованих у осіб, які фінансували війну", - додав він.

Теги: #компенсації #костін #механізм

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