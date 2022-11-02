Велика Британія запровадила санкції проти російських бізнесменів Абрамова, Фролова, Шаймієва та Шигабутдінова

Велика Британія ввела санкції проти чотирьох російських бізнесменів - засновників групи Evraz Олександра Абрамова та Олександра Фролова, а також гендиректора татарстанського АТ "ТАІФ" Альберта Шигабутдінова та сина першого президента Татарстану, гендиректора АТ "Татавто" Айрата Шаймієва

Активи нових фігурантів списку санкцій підлягають заморожуванню. Їм заборонено в'їзд до країни, йдеться у повідомленні британського уряду.

Цей крок покликаний посилити економічний тиск на РФ,

Партнер Абрамова та Фролова з інвестицій в Evraz Роман Абрамович потрапив до списку санкцій ще в березні цього року. До цього списку було включено ще кількох бізнесменів, історично пов'язаних з Абрамовичем, - Євген Швідлер, Давид Давидович, Євген Тененбаум. Сам Evraz також перебуває під санкціями Великої Британії.

В Абрамова і Фролова у Великій Британії є інвестиції в нерухомість, які оцінюють у 100 млн фунтів стерлінгів, йдеться в повідомленні.

Загалом Велика Британія ввела блокувальні санкції проти більш ніж 120 великих російських підприємців, сукупний статок яких перевищує 140 млрд фунтів стерлінгів, зазначається в повідомленні.

Одночасно з оновленням списку санкцій профільне відомство, OFSI, видало ліцензію на операції терміном до кінця січня 2023 року телеком-оператору Truphone, куди інвестував Абрамов із партнерами.