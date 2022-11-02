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14:12 02.11.2022

Колишнього нардепа, нині псевдоголову Херсонської області Сальдо викрито в ухиленні від сплати 60 млн грн податків – БЕБ

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Колишнього нардепа, нині псевдоголову Херсонської області Сальдо викрито в ухиленні від сплати 60 млн грн податків – БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило колишнього члена проросійської партії "ОПЗЖ", колишнього народного депутата України, який нині обіймає посаду так званого "губернатора" окупованої Херсонської області Володимира Сальдо в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє БЕБ.

"Співробітники БЕБ під час аналізу відомостей Державної податкової служби щодо джерел та обсягів отриманих доходів фігуранта справи, Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановили…,що прибутки та витрати значно відрізняються", - йдеться у повідомленні БЕБ на його сайті в середу.

Згідно з повідомленням, у період з 2001 до 2022 року Сальдо працював на різних посадах у державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об'єктів нерухомого майна, а саме приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.

"Приблизна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів цієї особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що більш ніж у 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином, бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - зазначається у повідомленні.

У БЕБ уточнюють, що у березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, порушник закону погодився на співпрацю з терористичним режимом Росії та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

 

Теги: #сальдо #беб

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