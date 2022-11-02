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12:46 02.11.2022

МЗС закликає міжнародне співтовариство запроваджувати та розширювати санкції проти російських ЗМІ, які поширюють неправдиву інформацію

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МЗС закликає міжнародне співтовариство запроваджувати та розширювати санкції проти російських ЗМІ, які поширюють неправдиву інформацію

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство запроваджувати та розширювати санкції проти російських ЗМІ, які поширюють неправдиву інформацію, зокрема задля виправдання збройної агресії Росії проти України.

"Зараз критично важливо консолідувати спільні зусилля задля боротьби з російською пропагандою та дезінформацією, зокрема шляхом припинення діяльності російських пропагандистських мовників за кордоном. У цьому контексті закликаємо міжнародне співтовариство запроваджувати та розширювати санкції проти російських ЗМІ, які поширюють неправдиву інформацію, у тому числі задля виправдання збройної агресії Росії проти України", - йдеться в заяві МЗС України з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів.

У МЗС нагадали, що з 2014 року війна Росії проти України супроводжується злочинами проти журналістів та знищенням незалежної журналістики на тимчасово окупованих українських територіях. Убивства та викрадення представників ЗМІ, арешти, захоплення телевеж, безпідставні обшуки у приміщеннях редакцій – лише невеликий перелік злочинів російських окупантів проти медіа, наголосили в міністерстві.

"З лютого 2022 року, протягом восьми місяців повномасштабної агресії, Росія скоїла 457 злочинів проти журналістів та медіа в Україні, за даними моніторингу Інституту масової інформації. Станом на жовтень російські окупанти вбили понад 40 українських та іноземних журналістів", - наголошується в заяві.

МЗС України відзначає також тривожне погіршення ситуації з правами людини та свободою слова і в тимчасово окупованому Криму.

"Після окупації у 2014 році, коли незалежні журналісти були витіснені з півострова або заарештовані, на півострові розвивається феномен громадянської журналістики. Звичайні громадяни, ризикуючи своїм життям, долучаються до висвітлення злочинів російських окупантів. За інформацією правозахисників, наразі 14 журналістів, зокрема громадянських журналістів, тримають за ґратами в окупованому Криму чи на території РФ", - повідомили в міністерстві.

Зазначено, що вторгнення російських військ стало новим відліком жорстоких репресій проти представників регіональних ЗМІ, зокрема сотні медіа на тимчасово захоплених територіях змушені були припинити роботу через погрози та неможливість здійснювати журналістську діяльність в умовах тимчасової окупації.

"Українські регіони, окуповані Росією, систематично ізолюються від українського інформаційного простору, там блокується українське мовлення та робота національних інтернет-операторів, натомість окупанти ведуть трансляцію російських державних каналів. Росія також веде активну інформаційну війну, поширюючи дезінформацію про Україну, проводячи спецоперації із розхитування суспільства та дискредитації відносин з міжнародними партнерами", - додали в МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві запевнили, що Україна та її партнери також продовжать докладати зусиль для розслідування злочинів РФ щодо журналістів в Україні та діяльності російських пропагандистів, причетних до злочинних інформаційних операцій як невід'ємної складової повномасштабної війни проти України.

"Винних у цих злочинах буде притягнуто до найсуворішої відповідальності. Ми висловлюємо вдячність тисячам українських та міжнародних журналістів, які, часто ризикуючи власними життями, розповідають світові правду про війну в Україні", - наголосили в міністерстві.

Теги: #пропаганда #мзс #змі

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