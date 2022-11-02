На Харківщині в результаті обстрілів горіли приватні будинки, господарські споруди та лікувальна установа

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, пов'язані із веденням бойових дій

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Куп'янському районі області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 15:01 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, яка почалася в результаті ворожих обстрілів на території адміністративної будівлі лікувальної установи у селищі Дворічна Куп'янського району. Вогонь охопив площу близько 250 кв.м. О 16.00 його вдалося ліквідувати.

О 16:35 унаслідок ворожого обстрілу села Петропавлівка сталися пожежі на території трьох приватних житлових будинків, розташованих поряд. Горіли житловий будинок, гараж та 4 господарські будівлі на загальній площі понад 500 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 фахівців особового складу ДСНС. О 20:33 усі осередки пожежі було ліквідовано. За попередніми даними отримали поранення жінка (1997 р.н.) та дитина (2016 р.н.)

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 7 разів для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюму рятувальники доставили близько 28 тонн води.