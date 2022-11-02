Події

08:56 02.11.2022

На Харківщині в результаті обстрілів горіли приватні будинки, господарські споруди та лікувальна установа

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На Харківщині в результаті обстрілів горіли приватні будинки, господарські споруди та лікувальна установа

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, пов'язані із веденням бойових дій

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Куп'янському районі області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 15:01 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, яка почалася в результаті ворожих обстрілів на території адміністративної будівлі лікувальної установи у селищі Дворічна Куп'янського району. Вогонь охопив площу близько 250 кв.м. О 16.00 його вдалося ліквідувати.

О 16:35 унаслідок ворожого обстрілу села Петропавлівка сталися пожежі на території трьох приватних житлових будинків, розташованих поряд. Горіли житловий будинок, гараж та 4 господарські будівлі на загальній площі понад 500 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 фахівців особового складу ДСНС. О 20:33 усі осередки пожежі було ліквідовано. За попередніми даними отримали поранення жінка (1997 р.н.) та дитина (2016 р.н.)

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 7 разів для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюму рятувальники доставили близько 28 тонн води.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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