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08:44 02.11.2022

В Україні запроваджено графіки погодинних відключень

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В Україні запроваджено графіки погодинних відключень

У середу о 6.00 було введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили в Укренерго.

"Сьогодні, 2 листопада, з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці кампанії у середу вранці.

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме у форматі ГПВ для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.

В Укренерго нагадали, що ГПВ передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

 

Теги: #електроенергія #відключення

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