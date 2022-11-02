Зеленський провів нараду, присвячену підсумкам першого парламентського саміту Кримської платформи у Загребі

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада, присвячена підсумкам першого парламентського саміту Кримської платформи, що тривав 24-26 жовтня у Загребі (Хорватія). У ньому взяли участь представники парламентів 42 країн, а також керівники п'яти парламентських асамблей міжнародних організацій та об'єднань, зокрема Європейського парламенту.

"Учасники саміту чітко підтвердили, що Крим – це Україна, а спроба його анексії Росією є грубим порушенням норм міжнародного права та ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. Боротьба України з російською агресією – це боротьба за демократичні цінності, і весь вільний демократичний світ об’єднався у підтримці нашої країни. Саміт у Загребі також надіслав чіткий сигнал: Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні", – йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

За результатами саміту було ухвалено Спільну декларацію.

Учасники під час наради обговорили модель реінтеграції, відновлення та розвитку українського Криму, яка має бути готова до імплементації, щойно півострів буде звільнено від тимчасової окупації.

Також ухвалено рішення про проведення третього саміту Кримської платформи на рівні глав держав і урядів у 2023 році.