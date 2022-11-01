Події

21:53 01.11.2022

Ворог обстріляв шість громад Сумської області, пошкоджено енергосистему, одна людина у лікарні

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Ворог обстріляв шість громад Сумської області, пошкоджено енергосистему, одна людина у лікарні

Майже сотню снарядів і мін ворог направив на кордон Сумської області, росіяни вели вогонь по 6 громадах, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Шалигинська громада: околиці одного з прикордонних сіл росіяни обстріляли з мінометів. Загалом було 17 вибухів. Без руйнувань. Великописарівська громада: теж мінометний обстріл з території РФ по прикордонню (12 "приходів"). Осколками пошкодило цивільний автомобіль", - написав він у телеграм-каналі.

Також окупанти обстріляли двічі Юнаківську громаду. Вдень понад годину тривав артилерійський обстріл із САУ - 20 "приходів", також увечері ще 17 "приходів". Пошкоджено енергосистему.

Новослобідську громаду окупанти обстріляли з мінометів. Пошкоджено два будинки мирних мешканців.

"Одна людина поранена у лікарні. І в одному з господарств уламками вбило коня", - зазначив голова ОВА.

Глухівська громада зазнала обстрілу з реактивної артилерії (РСЗВ), 15 "приходів". Без руйнувань. У Миропільській громаді на околицях одного з сіл з 20 години вівся мінометний обстріл (10 "приходів").

"Станом на 21 годину обстріл триває! Перебувайте в укриттях!", - закликав Живицький.

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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