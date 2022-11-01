Події

20:32 01.11.2022

Зеленський вручив орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня єврокомісару з питань енергетики Сімсон

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Зеленський вручив орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня єврокомісару з питань енергетики Сімсон

Президент України Володимир Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка перебуває у Києві з офіційним візитом.

"Для мене велика честь отримати орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня від президента Володимира Зеленського сьогодні у Києві, за допомогу та підтримку, надану Україні", - написала Сімсон у твіттері у вівторок.

Вона зазначила, що Україна належить до європейської родини і ЄС "підтримуватиме її стільки, скільки потрібно".

 

 

 

Теги: #президент #нагорода #єврокомісар

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