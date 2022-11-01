Зеленський вручив орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня єврокомісару з питань енергетики Сімсон

Президент України Володимир Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка перебуває у Києві з офіційним візитом.

"Для мене велика честь отримати орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня від президента Володимира Зеленського сьогодні у Києві, за допомогу та підтримку, надану Україні", - написала Сімсон у твіттері у вівторок.

Вона зазначила, що Україна належить до європейської родини і ЄС "підтримуватиме її стільки, скільки потрібно".