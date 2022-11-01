Події

19:25 01.11.2022

Ювелірний бренд Pandora в Україні став партнером платформи UNITED24

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Ювелірний бренд Pandora в Україні став партнером платформи UNITED24

Ювелірний бренд Pandora в Україні має намір зібрати 500 тис. грн на медичні потреби через платформу UNITED24, повідомила компанія MTI Group.

"Частина прибутку з продажу локальної намистини "Любов до України" буде перераховуватися за напрямом "Медична допомога" через UNITED24. Мета проєкту – зібрати 500 тис. грн, які будуть спрямовані на покриття невідкладних медичних потреб на фронті та в тилу", – повідомила компанія у фейсбуці.

Офіційним дистриб'ютором бренду Pandora в Україні є компанія Amadeo з групи MTI.

MTI Group об'єднує активи у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, роздрібної торгівлі та 3pl послуг. За даними Opendatabot, власниками та бенефіціарами ТОВ "МТІ" зазначені "MTI Інвестментс та Компанія" (89%) та АТ ЗНВКІФ "Атлантіс" (10%).

 

 

 

Теги: #партнерство #united24 #ювеліри

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