Події

19:19 01.11.2022

Рада отримала висновки від партнерів щодо законопроєктів про медіа та про нацспільноти

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Рада отримала висновки від партнерів щодо законопроєктів про медіа та про нацспільноти

Верховна Рада отримала від європейських партнерів висновки щодо законопроєктів про медіа та національні спільноти, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми ведемо низку переговорів, зокрема і з європейськими інституціями, тому що нам дуже важливо, щоб ці акти були верифіковані. Буквально сьогодні ми отримали певне, скажімо так, рішення щодо законопроєкту про медіа, ми отримали певний висновок до законопроєкту про національні меншини (спільноти – ІФ-У). Ми очікуємо на рішення Венеціанської комісії з приводу законопроєкту про конституційних суддів", – сказав спікер в ефірі національного телемарафону #UA разом у вівторок.

Він також нагадав, що парламент має намір до кінця року ухвалити закони, пов'язані з виконанням семи вимог для збереження Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу та можливості розпочати переговори про повноцінне членство.

 

 

Теги: #медіа #висновки #законопроєкт

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