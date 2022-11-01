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18:11 01.11.2022

Зеленський закликав комісара ЄС з питань енергетики запровадити цінові обмеження на російський газ у Європі в рамках наступного санкційного пакета проти РФ

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Зеленський закликав комісара ЄС з питань енергетики запровадити цінові обмеження на російський газ у Європі в рамках наступного санкційного пакета проти РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав комісара Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон під час її візиту до Києва запровадити цінові обмеження на російський газ у Європі на додачу до цінових обмежень на нафту в рамках наступного санкційного пакета проти РФ.

Як повідомляє пресслужба глави держави, співрозмовники приділили окрему увагу посиленню енергетичних санкцій проти РФ.

Зеленський також закликав Сімсон запровадити обмеження на постачання до європейських країн російського скрапленого газу, а сам санкційний пакет затвердити якнайшвидше.

Крім того, сторони обговорили подальші кроки щодо гарантування енергетичної безпеки України. Глава держави поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури, та докладно розповів про потреби у її відновленні, закликавши Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав – членів ЄС.

Він звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на кшталт Контактної групи у форматі "Рамштайн".

"Ця платформа, такий "економічний Рамштайн", будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створено такий майданчик", - заявив президент.

Як повідомляється, Зеленський подякував Сімсон за візит в Україну та відзначив її роль у приєднанні України до європейської мережі ENTSO-E. Він нагадав, що після приєднання Україна почала експортувати електроенергію до Європи і може бути одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.

"На жаль, через удари ракетами і безпілотниками-камікадзе з боку РФ по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми все відновимо, і в більш спокійний час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії у Європу", – наголосив президент України.

Теги: #газ #зеленський #кадрі_сімсон

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