Події

09:06 01.11.2022

За добу знищено 650 російських окупантів, літак і чотири вертольоти

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За добу знищено 650 російських окупантів, літак і чотири вертольоти

Минулої доби українські військові знищили 650 російських окупантів, а від початку вторгнення втрати ворога склали 72 470 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Міноборони України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.11 орієнтовно склали: особового складу – близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано, танків – 2 698 (+12) од., бойових броньованих машин – 5 501 (+16)од., артилерійських систем – 1 730 (+2) од., РСЗВ – 383 (+0) од., засоби ППО ‒ 197 (+0) од., літаків – 276 (+1) од., гелікоптерів – 257 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+ 2), крилаті ракети – 397 (+45), кораблі/катери – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15) од., спеціальна техніка – 154 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на авдіївському та бахмутському напрямках.

 

 

Теги: #втрати #ворог

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