Події

20:05 31.10.2022

ДТЕК після ранкових ударів повністю відновив електропостачання у Києві та на 85% – в області

2 хв читати
ДТЕК після ранкових ударів повністю відновив електропостачання у Києві та на 85% – в області

Оператор системи розподілу "ДТЕК Київські регіональні електромережі" відновив електропостачання 260 тисяч сімей Київської області, які залишилися без світла через терористичну атаку Росії на об'єкти критичної інфраструктури області вранці 31 жовтня.

"Упродовж п'яти годин спеціалісти перевели на резервну схему живлення 85% знеструмлених споживачів. Резервна схема буде діяти, поки тривають відновлювані роботи на зруйнованих об’єктах", - повідомила компанія у релізі у понеділок у вечері.

За її інформацією, станом на 16:00 в області без світла залишаються ще 40 тисяч споживачів.

У ДТЕК зазначили, що разом з органами влади, НЕК "Укренерго" та рятувальними службами роблять усе можливе для швидшого відновлення електропостачання.

У свою чергу "ДТЕК Київські електромережі" повідомив, що відновлено електропостачання для споживачів та об'єктів водоканалу, які також знеструмлені через ранкові ворожі атаки.

"Станом на 18:00 споживачів переведено на резервні схеми енергоживлення, що дало змогу повернути їм світло", - написала компанія у своєму фейсбуці.

Пізніше у компанії додали, що частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання, оскільки за розпорядженням системного оператора "Укренерго" у Києві застосовують екстрені обмеження електропостачання. Його буде відновлено після стабілізації ситуації, уточнили у ДТЕК.

Водночас "ДТЕК Одеські електромережі" повідомив, що з 17:00 понеділка в Одеській області запроваджено стабілізаційні графіки відключення світла, з якими можна ознайомитися на сайті компанії.

Енергетики вкотре закликали до відповідального споживання електроенергії, що передбачає насамперед користування енергоємними приладами почергово та максимальну економію електрики в пікові години з 17:00 до 23:00.

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 31.10.2022
На Харківщині через ранкові ракетні удари без е/е залишилися близько 140 тисяч споживачів, електропостачання здебільшого вже відновлено

На Харківщині через ранкові ракетні удари без е/е залишилися близько 140 тисяч споживачів, електропостачання здебільшого вже відновлено

19:02 31.10.2022
Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

18:32 31.10.2022
"Укренерго" розпорядилося запровадити обмеження енергопостачання промисловості та населенню у всій Україні

"Укренерго" розпорядилося запровадити обмеження енергопостачання промисловості та населенню у всій Україні

18:18 31.10.2022
Президент Євроради Мішель засудив російські ракетні удари по українській інфраструктурі

Президент Євроради Мішель засудив російські ракетні удари по українській інфраструктурі

14:47 31.10.2022
У Чернівецькій області внаслідок ракетного удару сильно пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури, восьмеро осіб дістали незначних тілесних ушкоджень – голова ОВА

У Чернівецькій області внаслідок ракетного удару сильно пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури, восьмеро осіб дістали незначних тілесних ушкоджень – голова ОВА

09:33 31.10.2022
Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії - К.Тимошенко

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії - К.Тимошенко

12:42 30.10.2022
Частина Рівного залишилася без електрики через аварійне відключення електроенергії - мер

Частина Рівного залишилася без електрики через аварійне відключення електроенергії - мер

11:09 30.10.2022
Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

22:00 29.10.2022
В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

13:45 29.10.2022
ENTSO-E підтверджує постачання в Україну зі Словаччини 15 МВт-год електроенергії в суботу

ENTSO-E підтверджує постачання в Україну зі Словаччини 15 МВт-год електроенергії в суботу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Крапку у війні поставлять юристи, які притягнуть до відповідальності всіх винних у терорі – Зеленський

Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання банку 206 млн збитків

Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

Окупанти завдали по Україні десяти авіаударів за добу та випустили 55 ракет, 45 з яких збито – Генштаб

Українська ППО збила два російських вертольоти і два безпілотники за добу – Генштаб

ОСТАННЄ

Президент Фінляндії обговорив зі Столтенбергом питання ратифікації членства в НАТО

Канцлер ФРН закликав екоактивістів припинити псувати предмети мистецтва та блокувати дороги

Заступник голови ОП і представники коаліції RISE Ukraine обговорили створення електронної системи управління післявоєнним відновленням України

Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору

Боррель від імені ЄС закликав РФ негайно відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі - заява

Порошенко закликав союзників надати Україні обладнання та запчастини для енергомереж

Крапку у війні поставлять юристи, які притягнуть до відповідальності всіх винних у терорі – Зеленський

У Бериславському районі ввечері збито 2 вертольоти окупантів

Зернова угода після оголошення про вихід із неї РФ продовжує діяти

Резніков закликав увесь світ визнати РФ терористичною державою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА