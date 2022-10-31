ДТЕК після ранкових ударів повністю відновив електропостачання у Києві та на 85% – в області

Оператор системи розподілу "ДТЕК Київські регіональні електромережі" відновив електропостачання 260 тисяч сімей Київської області, які залишилися без світла через терористичну атаку Росії на об'єкти критичної інфраструктури області вранці 31 жовтня.

"Упродовж п'яти годин спеціалісти перевели на резервну схему живлення 85% знеструмлених споживачів. Резервна схема буде діяти, поки тривають відновлювані роботи на зруйнованих об’єктах", - повідомила компанія у релізі у понеділок у вечері.

За її інформацією, станом на 16:00 в області без світла залишаються ще 40 тисяч споживачів.

У ДТЕК зазначили, що разом з органами влади, НЕК "Укренерго" та рятувальними службами роблять усе можливе для швидшого відновлення електропостачання.

У свою чергу "ДТЕК Київські електромережі" повідомив, що відновлено електропостачання для споживачів та об'єктів водоканалу, які також знеструмлені через ранкові ворожі атаки.

"Станом на 18:00 споживачів переведено на резервні схеми енергоживлення, що дало змогу повернути їм світло", - написала компанія у своєму фейсбуці.

Пізніше у компанії додали, що частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання, оскільки за розпорядженням системного оператора "Укренерго" у Києві застосовують екстрені обмеження електропостачання. Його буде відновлено після стабілізації ситуації, уточнили у ДТЕК.

Водночас "ДТЕК Одеські електромережі" повідомив, що з 17:00 понеділка в Одеській області запроваджено стабілізаційні графіки відключення світла, з якими можна ознайомитися на сайті компанії.

Енергетики вкотре закликали до відповідального споживання електроенергії, що передбачає насамперед користування енергоємними приладами почергово та максимальну економію електрики в пікові години з 17:00 до 23:00.