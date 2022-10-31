Події

18:18 31.10.2022

Президент Євроради Мішель засудив російські ракетні удари по українській інфраструктурі

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Президент Євроради Мішель засудив російські ракетні удари по українській інфраструктурі

Президент Європейської ради Шарль Мішель рішуче засудив російські ракетні удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, запевнивши, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

"Засуджую у найрішучіший спосіб російські ракетні удари по Києву та об'єктах критичної інфраструктури в інших регіонах. Стратегія Москви щодо сіяння страху не спрацює. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написав Мішель у твіттері у понеділок.

У свою чергу президентка Європейського парламенту Роберта Мецола констатувала, що це "українські жінки, чоловіки і діти найбільше страждають від боягузливих нападів на Київ та інші міста, які постійно повторюються". "Мирні жителі залишилися без основних потреб, таких як вода та електрика. Українці не втратять мужності та сили. Ми теж не втратимо", - написала президентка Європарламенту у своєму мікроблозі у твіттері.

Теги: #електроенергія #обстріли #мішель

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