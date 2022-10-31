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14:43 31.10.2022

Генпрокурор про співпрацю з прокурором МКС: Ми маємо розуміння того, що хочемо зробити найближчими місяцями

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Генпрокурор про співпрацю з прокурором МКС: Ми маємо розуміння того, що хочемо зробити найближчими місяцями

Команду прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана посилено прокурорами, які концентруватимуться на справах України, є чітке розуміння роботи на найближчі місяці, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Ми майже щоденно працюємо з командою прокурора МКС Каріма Хана, я особисто з ним на постійному зв'язку. Його команда, підсилена прокурорами, які будуть концентруватися тільки на справах України, перебуває тут", - розповів Костін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив: "Загалом ми маємо розуміння того, що ми хочемо зробити найближчими місяцями. Розкривати деталі не буду".

Генпрокурор пояснив, що Офіс прокурора МКС проводить власне розслідування, він має власні можливості збору доказів.

"Відповідно до принципу компліментарності він може забезпечувати розслідування, приміром, на територіях, до яких ми не маємо доступу. Або там, де через об’єктивні причини ми не можемо встановити всі обставини злочину. Це стосується справ, зокрема, щодо Маріуполя. За всіма справами, які можуть розглядатися і бути передані в Офіс прокурора МКС і потім уже до МКС, ми ведемо власне розслідування, але розуміємо, що за деякими з них МКС буде кращим майданчиком", - наголосив Костін.

Також він звернув увагу на те, що МКС здатний забезпечити притягнення до відповідальності за воєнні злочини та геноцид представників найвищого військового та політичного керівництва РФ, зокрема й тих, хто має імунітет перед вітчизняною національною юрисдикцією.

Відповідаючи на запитання про те, чи є юридичні підстави та комплекс інших факторів для відкриття справи стосовно президента РФ Володимира Путіна й чи бачить український генпрокурор такі наміри в прокурора Хана, Костін зазначив: "Я вже сказав, що МКС – це суд, у якому підозрювані не мають імунітету. Ми хочемо, щоб Путін і найвище військово-політичне керівництво РФ, усі їхні поплічники відповідали перед МКС і спецтрибуналом. І це юридично можливо".

Теги: #генпрокурор #костін

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