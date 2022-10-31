Судна з агропродукцією відновили вихід із українських портів - міністр інфраструктури

Судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії разом із низкою інших суден вийшло з українських портів уранці у понеділок після паузи, викликаної заявою Росії про вихід із "зернової ініціативи", повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Ці продукти призначаються для жителів Ефіопії, які зіткнулися із реальною можливістю масового голоду", - зазначив Кубраков на своїй сторінці у твіттері.

Він уточнив, що це сьоме зафрахтоване судно продовольчої програми ООН.

Як повідомлялося, після заяви Росії ближче до вечора 29 жовтня про вихід із "зернової ініціативи" через нібито атаку України на кораблі в Севастополі експорт було тимчасово призупинено, проте 30 жовтня делегації Туреччини, України та ООН у Спільному координаційному центрі погодили на 31 жовтня відновлення руху 16 суден, зокрема 12 суден на вихід із українських портів.