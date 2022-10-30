Ворог вранці обстріляв Марганецьку громаду, поранено одну людину - голова ОВА

Уранці в неділю, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, попередньо поранено одну людину, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ранком росіяни знову вгатили по Нікопольському району. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Попередньо, одна людина поранена. Це 73-річна жінка. Вона у лікарні", – написав він у телеграм-каналі.

Резніченко також додав, що обстрілом пошкоджені будинки.

"Деталі обстрілів з'ясовуються", - зазначив глава ОВА.