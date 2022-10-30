Ворог уночі обстріляв Нікополь із важкої артилерії

У ніч проти неділі російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, постраждало підприємство з вивезення побутових відходів, без жертв, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Накрили вогнем із важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко додав, що в місті понівечено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газопровід.

Крім того, під обстріл потрапило місцеве підприємство із вивезення побутових відходів.

"Там виник спалах. Пожежники із полум'ям впоралися. Серйозно пошкоджено авто підприємства", - написав голова ОВА.