Події

07:50 30.10.2022

Ворог уночі обстріляв Нікополь із важкої артилерії

1 хв читати
Ворог уночі обстріляв Нікополь із важкої артилерії

У ніч проти неділі російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, постраждало підприємство з вивезення побутових відходів, без жертв, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Накрили вогнем із важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко додав, що в місті понівечено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газопровід.

Крім того, під обстріл потрапило місцеве підприємство із вивезення побутових відходів.

"Там виник спалах. Пожежники із полум'ям впоралися. Серйозно пошкоджено авто підприємства", - написав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:10 30.10.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, вісім поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, вісім поранено

07:03 30.10.2022
Ворог за добу сім разів обстріляв п’ять прикордонних громад Сумської області

Ворог за добу сім разів обстріляв п’ять прикордонних громад Сумської області

13:38 29.10.2022
За добу обстріляно 15 населених пунктів Донецької області, евакуйовано 321 мирного жителя

За добу обстріляно 15 населених пунктів Донецької області, евакуйовано 321 мирного жителя

11:50 29.10.2022
Обстріли РФ забрали за добу життя 3 мирних жителів на Донеччині, поранено 14 цивільних у 4 областях – заступник голови ОП Тимошенко

Обстріли РФ забрали за добу життя 3 мирних жителів на Донеччині, поранено 14 цивільних у 4 областях – заступник голови ОП Тимошенко

10:41 29.10.2022
Ворог обстріляв три ОТГ Миколаївського та Баштанського районів, є поранені, пошкоджена критична інфраструктура

Ворог обстріляв три ОТГ Миколаївського та Баштанського районів, є поранені, пошкоджена критична інфраструктура

08:14 29.10.2022
Окупанти вбили трьох цивільних осіб, ще восьмеро поранено на Донеччині

Окупанти вбили трьох цивільних осіб, ще восьмеро поранено на Донеччині

07:54 29.10.2022
Окупанти обстрілювали три ОТГ Дніпропетровщини, зруйновано житлові будинки, магазини, підприємства, газопровід та електромережі, є поранений

Окупанти обстрілювали три ОТГ Дніпропетровщини, зруйновано житлові будинки, магазини, підприємства, газопровід та електромережі, є поранений

06:43 29.10.2022
Окупанти обстріляли три ОТГ Сумщини, без втрат і пошкоджень

Окупанти обстріляли три ОТГ Сумщини, без втрат і пошкоджень

09:00 28.10.2022
Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

08:01 28.10.2022
На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять

На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

ЄС закликає РФ скасувати рішення про призупинення зернової угоди - Боррель

За добу в Україні знищено 950 окупантів - Генштаб ЗСУ

Ворог перекидає о/с до Білорусі та розміщує військових у будинках мирних жителів Херсонської та Запорізької областей

ЗС України за добу завдали ударів по 29 районам зосередження ворога, знищено 3 повітряні та 14 наземних цілей

ОСТАННЄ

Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

ЄС закликає РФ скасувати рішення про призупинення зернової угоди - Боррель

На Харківщині через ворожі обстріли поранено жінку, у Куп'янську масштабна пожежа на промоб'єкті - Синєгубов

Ворог вранці обстріляв Марганецьку громаду, поранено одну людину - голова ОВА

За добу в Україні знищено 950 окупантів - Генштаб ЗСУ

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630 млн

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 194 воєнні злочини

Окупанти посилили митні заходи на кордоні Луганської області та РФ

Ворог перекидає о/с до Білорусі та розміщує військових у будинках мирних жителів Херсонської та Запорізької областей

ЗС України за добу завдали ударів по 29 районам зосередження ворога, знищено 3 повітряні та 14 наземних цілей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА