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07:08 30.10.2022

За добу ЗС України на півдні знищили 57 окупантів і 15 одиниць техніки

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За добу ЗС України на півдні знищили 57 окупантів і 15 одиниць техніки

За суботу, 29 жовтня, на південному напрямку ЗСУ виконано понад 200 вогневих завдань та авіаударів, внаслідок чого знищено 57 окупантів та 15 одиниць техніки, ще 4 одиниці пошкоджено, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. За підтвердженими результатами протягом дня знищено 57 рашистів, самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С", гаубиці Д-20" і "Мста-Б", зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1", 1 танк та 7 одиниць автобронетехніки. Пошкоджено ще 1 танк та 3 одиниці автобронетехніки", – йдеться у зведенні на фейсбуці у ніч на неділю.

В ОК також додали, що протягом бойового дня противник здійснив 6 авіаційних ударів по точках розгортання ППО, опорних пунктів, районів зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла 10 авіаударами у скупчення живої сили противника та військової техніки.

В інформації наголошується, що противник продовжує обстрілювати морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, зокрема з РСЗВ "Град". Із важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену у жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань.

Корабельне угруповання противника в Чорному морі складає 10 кораблів, серед яких 3 надводні ракетоносії, озброєні 24 крилатими ракетами типу "Калібр", а також 1 ВДК.

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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