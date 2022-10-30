Ворог за добу сім разів обстріляв п’ять прикордонних громад Сумської області

Російські окупанти за добу суботи, 29 жовтня, 7 разів обстріляли прикордонні Білопільську, Середино-Будську, Есманську, Краснопільську та Миропільську громади Сумської області, без жертв і руйнувань, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни протягом дня 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Загалом було 38 приходів з артилерії, мінометів і скидали вибухівку з квадрокоптера. Під ворожим вогнем було 5 громад", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни били з артилерійської гармати "НОНА" 2С9. Зафіксовано 16 приходів.

Середино-Будську громаду противник обстрілював із мінометів 122 калібру, 4 вибухи.

В Есманській громаді ворог також використав міномети на околицях одного з сіл (4 приходи).

У Краснопільській громаді по одному із сіл рашисти тричі вдарили із САУ, а потім скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій.

По Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120 мм калібру. Спочатку це було 8 приходів. І потім ще 2 міни по тих же населених пунктах.

"У всіх випадках без жертв і руйнувань", - наголосив глава ОВА.