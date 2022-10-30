У Львівській області два водії постраждали під час пожежі

Два водії постраждали в результаті пожежі, яка охопила три вантажівки в селі Гамаліївка неподалік Львова, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 13:10 – у повідомленні було зазначено, що у Гамаліївці загорілася вантажівка.

Незабаром вогонь перекинувся на дві вантажівки, припарковані поряд із автомобілем, який спалахнув першим.

"Попередньо постраждали два водії", - зазначено у повідомленні.

Пожежу загасили о 14.07.

Причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.