У Львівській області два водії постраждали під час пожежі
Два водії постраждали в результаті пожежі, яка охопила три вантажівки в селі Гамаліївка неподалік Львова, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.
За даними пресслужби, повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 13:10 – у повідомленні було зазначено, що у Гамаліївці загорілася вантажівка.
Незабаром вогонь перекинувся на дві вантажівки, припарковані поряд із автомобілем, який спалахнув першим.
"Попередньо постраждали два водії", - зазначено у повідомленні.
Пожежу загасили о 14.07.
Причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.