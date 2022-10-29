Події

22:00 29.10.2022

В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

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В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

У суботу в Україні було на порядок менше відключень електроенергії, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже значно менше стабілізаційних та аварійних відключень - на порядок менше. Але є ще така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі", - зазначив він.

"Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день", - наголосив президент.

Він окремо подякував "тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та до Уманського району Черкаської області. Там справді була важка ситуація після одного з російських ударів. На сьогодні вдається повернути технічну можливість постачання. Так само і на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо".

Зеленський наголосив, що "повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подолано дефіцит енергії в системі. Російський терор продовжується. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли розпочався ремонт, коли триває відновлення".

"Тому, будь ласка, – це стосується всіх українців – дуже важливо свідомо ставитись до споживання електрики. Ця потреба зберігається. Зараз усім нам потрібно зробити свій внесок у підтримку стабільності усієї енергосистеми", - заявив він.

 

 

Теги: #електроенергія #відключення

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