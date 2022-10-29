Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

Рішення Росії зірвати "зернову ініціативу" вимагає жорсткої реакції на рівні ООН та інших рівнях, зокрема "Великої двадцятки", вважає президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством", - сказав він у відеозверненні у суботу.

Він нагадав, що "від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Це продовольство для понад семи мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже понад три тижні. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам – ці та інші країни можуть постраждати від чергового загострення продовольчої кризи, яке Росія свідомо провокує".

"Чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеш?" - сказав він.

За словами Зеленського, "зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема й на рівні "Великої двадцятки". Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти. І я дякую всім, хто допомагає нам наближати цей час!".