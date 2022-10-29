Події

13:35 29.10.2022

В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки - радник мера

1 хв читати
В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки - радник мера

Звуки вибухів чути в окупованому російськими військами м. Маріуполь Донецької області в суботу, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Звуки "відльотів" чути: в Центральному районі, в районі ринку Азовський (поруч з новим російським кварталом); в Лівобережному районі, в районі колишнього пивзаводу. Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо, це пов'язано з військовою ситуацією за лінією Вугледара/Волоновахи", - написав Андрющенко в телеграм-каналі.

Також, за його словами, окупанти зносять у Маріуполі пошкоджені будинки. "Крім того, вибухи в районі площі Перемоги в Лівобережному районі. Тут проста детонація снарядів через знесення будинків", - додав Андрющенко.

Теги: #маріуполь #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 29.10.2022
Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО – ОК "Південь"

Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО – ОК "Південь"

08:39 25.10.2022
Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

15:01 17.10.2022
Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух

Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух

08:31 17.10.2022
Кличко: Ще два вибухи у Шевченківському районі Києва

Кличко: Ще два вибухи у Шевченківському районі Києва

07:18 17.10.2022
Кличко повідомив про ще один вибух у Шевченківському районі

Кличко повідомив про ще один вибух у Шевченківському районі

13:23 14.10.2022
Окупанти знову завдають ударів по Харкову - Терехов

Окупанти знову завдають ударів по Харкову - Терехов

17:08 13.10.2022
Окупанти завдали удару по військовому об'єкту на Львівщині, жертв немає – голова ОВА

Окупанти завдали удару по військовому об'єкту на Львівщині, жертв немає – голова ОВА

21:18 10.10.2022
В окупованому Мелітополі чути вибухи

В окупованому Мелітополі чути вибухи

09:36 10.10.2022
У Києві одна з ракет влучила в перетин Володимирської та бульвару Шевченка, на дорозі горять автомобілі – посол ЄС

У Києві одна з ракет влучила в перетин Володимирської та бульвару Шевченка, на дорозі горять автомобілі – посол ЄС

08:35 10.10.2022
У Шевченківському районі Києва вибухи

У Шевченківському районі Києва вибухи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 особи

На підприємстві в Броварах стався вибух, загинув працівник

"Укренерго" відмовилося від аварійного розвантаження мереж вранці в суботу через суттєве зниження споживання

Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому - Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак: отримуємо позитивні сигнали від партнерів щодо гарантій безпеки для України

У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 особи

На підприємстві в Броварах стався вибух, загинув працівник

У МЗС України назвали неприйнятним висловлювання конгресмена США, який порівняв українців з "гарматним м'ясом"

У Василькові відкрили модульне містечко для проживання 352 осіб

"Укренерго" відмовилося від аварійного розвантаження мереж вранці в суботу через суттєве зниження споживання

У Запоріжжі ударом ракети зруйновано промислову будівлю, ніхто не постраждав

За добу обстріляно 15 населених пунктів Донецької області, евакуйовано 321 мирного жителя

Військово-політичне керівництво Росії під брендом "Путін" йде до знищення російської нації - Зеленський

Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА