В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки - радник мера

Звуки вибухів чути в окупованому російськими військами м. Маріуполь Донецької області в суботу, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Звуки "відльотів" чути: в Центральному районі, в районі ринку Азовський (поруч з новим російським кварталом); в Лівобережному районі, в районі колишнього пивзаводу. Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо, це пов'язано з військовою ситуацією за лінією Вугледара/Волоновахи", - написав Андрющенко в телеграм-каналі.

Також, за його словами, окупанти зносять у Маріуполі пошкоджені будинки. "Крім того, вибухи в районі площі Перемоги в Лівобережному районі. Тут проста детонація снарядів через знесення будинків", - додав Андрющенко.