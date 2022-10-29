У Рівненській області скасували заплановані на вихідні відключення світла

Планові відключення енергопостачання, анонсовані в Рівненській області на поточні вихідні, 29-30 жовтня, скасовуються, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Нам вдалося стабілізувати енергетичні системи Рівненської області. Це означає, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії – скасовуються. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень. Це відбуватиметься в тестовому режимі протягом двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. Зокрема, в освітніх закладах області, щоб не змінювати часовий формат офлайн-навчання", - написав Коваль в телеграм-каналі в суботу.

Водночас він наголосив, що можливість незапланованих аварійних відключень в області все ж зберігається. "Не забувайте про економне використання електроенергії. І дякую кожному, хто прислухався і в цей складний період використовував її економно", - додав глава обладміністрації.

Коваль також подякував співробітникам "Рівнеобленерго" і "Укренерго" за роботу в цілодобовому режимі.