Події

12:10 29.10.2022

У Рівненській області скасували заплановані на вихідні відключення світла

1 хв читати
У Рівненській області скасували заплановані на вихідні відключення світла

Планові відключення енергопостачання, анонсовані в Рівненській області на поточні вихідні, 29-30 жовтня, скасовуються, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Нам вдалося стабілізувати енергетичні системи Рівненської області. Це означає, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії – скасовуються. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень. Це відбуватиметься в тестовому режимі протягом двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. Зокрема, в освітніх закладах області, щоб не змінювати часовий формат офлайн-навчання", - написав Коваль в телеграм-каналі в суботу.

Водночас він наголосив, що можливість незапланованих аварійних відключень в області все ж зберігається. "Не забувайте про економне використання електроенергії. І дякую кожному, хто прислухався і в цей складний період використовував її економно", - додав глава обладміністрації.

Коваль також подякував співробітникам "Рівнеобленерго" і "Укренерго" за роботу в цілодобовому режимі.

Теги: #рівненська #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 28.10.2022
Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

19:34 28.10.2022
Графіки відключення електроенергії повернуться до планових наступного тижня

Графіки відключення електроенергії повернуться до планових наступного тижня

18:48 28.10.2022
Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

07:47 28.10.2022
До поліції Рівного надійшло повідомлення про мінування училища у смт Квасилів

До поліції Рівного надійшло повідомлення про мінування училища у смт Квасилів

15:11 27.10.2022
На Харківщині запроваджено обмеження на електропостачання у 8 громадах – ОВА

На Харківщині запроваджено обмеження на електропостачання у 8 громадах – ОВА

14:14 27.10.2022
На Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін - голова ОВА

На Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін - голова ОВА

07:01 24.10.2022
У Києві та області до вечора неділі знову скасували стабілізаційні відключення електроенергії

У Києві та області до вечора неділі знову скасували стабілізаційні відключення електроенергії

13:19 23.10.2022
За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

07:22 23.10.2022
Найближчим часом на Рівненщині відновлять енергоспоживання абонентів

Найближчим часом на Рівненщині відновлять енергоспоживання абонентів

19:12 22.10.2022
У Рівненській області в результаті ворожих ракетних обстрілів пошкоджено дев’ять будівель

У Рівненській області в результаті ворожих ракетних обстрілів пошкоджено дев’ять будівель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому - Зеленський

Кількість знищених із 24 лютого в Україні окупантів перевищила 70 тисяч

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

Литва відремонтує щонайменше 12 Panzerhaubitze для України

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому - Зеленський

В останні дні жовтня в Україні втримається відносно тепла погода

Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начальника штабу ПВК "Вагнера"

Обстріли РФ забрали за добу життя 3 мирних жителів на Донеччині, поранено 14 цивільних у 4 областях – заступник голови ОП Тимошенко

Заарештовано агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS - СБУ

У Харківській області троє мирних жителів поранені внаслідок російських обстрілів

Ворог обстріляв три ОТГ Миколаївського та Баштанського районів, є поранені, пошкоджена критична інфраструктура

Окупанти не просунулися суттєво в районі Бахмута, хоча стверджують зворотне - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА