Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

Запуск місії міжпланетної автоматичної станції Psyche ("Психея") до однойменного астероїда заплановано на жовтень 2023 року, повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

"У п'ятницю управління ухвалило рішення, що місію Psyche буде продовжено, стартове вікно відкриється 10 жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні американського космічного відомства.

Спочатку старт місії до Психеї, розташованої у головному поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера, планувався на 2022 рік.

Однак у червні директор Лабораторії реактивного руху NASA Лорі Лешин повідомила, що програмне забезпечення, необхідне для благополучного відправлення зонда до астероїду, не було достатньо протестовано, і фахівці не встигнуть провести всі випробування на момент запуску цього року. У результаті було вирішено провести розширене незалежне дослідження можливості запуску зонда у 2023 чи 2024 році.

За підсумками дослідження фахівці дійшли висновку, що всі труднощі на шляху до запуску можуть бути подолані до 2023 року.

Наразі фахівці продовжують тестувати програмне забезпечення для системи управління, навігації та контролю апарату, а також розглядають можливість відправити місію зонда з дослідження систем подвійних астероїдів Janus, яку планувалося відправити разом із Psyche на одній ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

За задумом управління, зонд, стартувавши 2023 року, 2026-го скористається гравітаційними силами Марса, щоб вийти на необхідну для зближення з астероїдом орбіту. У 2029 році він вийде на орбіту астероїда і проведе на ній 21 місяць, де робитиме знімки поверхні небесного тіла, вивчатиме його будову, за даними вчених багату нікелем і залізом, а також досліджуватиме його магнітне поле.