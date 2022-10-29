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06:59 29.10.2022

У МЗС України розраховують на ефективне реагування міжнародної спільноти на злочини РФ

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У МЗС України розраховують на ефективне реагування міжнародної спільноти на злочини РФ

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова 27-28 жовтня відвідала з робочим візитом Женеву (Швейцарія), де зосередила увагу на консолідації зусиль міжнародних організацій щодо надання допомоги та підтримки Україні, повідомила пресслужба МЗС.

"Еміне Джапарова обговорила з новообраними членами Ради ООН з прав людини та Постійними Представницями низки іноземних держав при ООН порушення прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні РФ на території України, а також атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Зокрема, на зустрічі із заступником верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс Джапарова акцентувала увагу на необхідності координації гуманітарного реагування в умовах осінньо-зимового періоду. Еміне Джапарова також наголосила на важливості підтримки та захисту громадян України, зокрема дітей, які були незаконно вивезені державою-агресором на свою територію у порушення міжнародного гуманітарного права.

"Наші громадяни мають знати – ми пам’ятаємо про них та зробимо все можливе для їхнього безпечного повернення на батьківщину", - наголосила заступниця міністра.

У свою чергу, на зустрічі із заступником верховного комісара ООН з прав людини Надою Аль-Нашіф Джапарова підкреслила важливість ефективного реагування Управління Верховного Комісара на злочини РФ із використанням усіх наявних моніторингових та правозахисних механізмів. Вона також відзначила роль Моніторингової Місії ООН з прав людини та Міжнародної комісії з розслідування порушень та злочинів у ході російської збройної агресії проти України у наданні об’єктивної інформації про встановлення фактів порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів РФ на території України.

"Сторони обговорили шляхи реалізації плану, запропонованого Офісом Президента України, який передбачає здійснення конкретних кроків щодо захисту прав українців, що перебувають у російському полоні", - сказано в релізі МЗС.

У ході зустрічі із Генеральним Директором Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедросом Гебреєсусом перша заступниця міністра подякувала за допомогу та підтримку, яку надає ВООЗ у подоланні наслідків російської збройної агресії для системи охорони здоров’я України. Вона також відзначила важливість подальшої співпраці у рамках реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською.

Також сторони обговорили питання надання сприяння у поверненні в Україну громадян, які проходили лікування за кордоном, та отримання доступу організації до тимчасово окупованих територій України, а також до українців, які були депортовані Росією на свою територію.

 

 

 

Теги: #женева #візит #джапарова

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