Події

06:47 29.10.2022

Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

1 хв читати
Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

Шість суден із продовольством залишили українські порти в п'ятницю, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"28 жовтня українські порти залишили шість суден, вони перевозять загалом 223 430 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні СКЦ.

Судно Kavo Perdika доставить 54 160 тонн кукурудзи до Ізраїлю, судно Zante – 47 270 тонн ріпаку до Бельгії. Суховантаж Asl Tia перевозить до Китаю 39 тис. тонн соняшникового шроту, суховантаж Super Bayern транспортує 33 тис. тонн кукурудзи до Італії.

Крім цього, два судна Rising Eagle (25 тис. тонн пшениці) та Lina (25 тис. тонн кукурудзи) прямують до Єгипту.

"Зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни", - пояснили в СКЦ.

Зазначено, що станом на 27 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, що були експортовані з трьох українських портів, становить 9 239 819 тонн.

"Наразі 101 судно зареєстровано для перевірки СКЦ, ще 76 подали заявки на приєднання до ініціативи", - уточнюється в повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Туреччини, України та Росії було підписано два документи про створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".

Теги: #оон #україна #порти #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 28.10.2022
США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

08:21 28.10.2022
США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

08:15 28.10.2022
Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

18:03 27.10.2022
Українські порти працюють на 20-30% потужностей через блокування РФ перевірок суден у Босфорі

Українські порти працюють на 20-30% потужностей через блокування РФ перевірок суден у Босфорі

07:08 27.10.2022
Фахівці не виявили мін у морському гумкоридорі, створеному в рамках стамбульської зернової угоди

Фахівці не виявили мін у морському гумкоридорі, створеному в рамках стамбульської зернової угоди

08:48 26.10.2022
Ворог у ніч на середу обстріляв Широківську ОТГ у Баштанському районі Миколаєва

Ворог у ніч на середу обстріляв Широківську ОТГ у Баштанському районі Миколаєва

07:25 26.10.2022
Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

06:49 26.10.2022
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Сунак: Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Сунак: Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку

21:33 25.10.2022
Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

20:18 25.10.2022
Майже 30 тис. нелегалів померли з 2014 року під час спроб добратися до Європи

Майже 30 тис. нелегалів померли з 2014 року під час спроб добратися до Європи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

ОСТАННЄ

Сили оборони знищили близько 320 одиниць о/с ворога, майже сто поранено у Донецькій та Луганській області

Противник евакуюється з Херсонської області, вивозить медобладнання, а в Бериславі окупанти заселяються до приватних будинків місцевих жителів

За добу п'ятниці втрати противника на півдні склали 34 особи о/с, 16 одиниць техніки та три склади боєприпасів

На деокупованих територіях Донецької області будують фортифікаційні споруди

Окупанти дали місцевим жителям поблизу Херсона дві доби на виселення із власних приміщень та евакуацію

Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах трьох населених пунктів Донецької області

У ЄС назвали історичною угоду між Ліваном та Ізраїлем щодо морського кордону

У МЗС України розраховують на ефективне реагування міжнародної спільноти на злочини РФ

Залужний поінформував генерала Міллі про ключові завдання української армії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА