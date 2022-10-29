Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

Шість суден із продовольством залишили українські порти в п'ятницю, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"28 жовтня українські порти залишили шість суден, вони перевозять загалом 223 430 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні СКЦ.

Судно Kavo Perdika доставить 54 160 тонн кукурудзи до Ізраїлю, судно Zante – 47 270 тонн ріпаку до Бельгії. Суховантаж Asl Tia перевозить до Китаю 39 тис. тонн соняшникового шроту, суховантаж Super Bayern транспортує 33 тис. тонн кукурудзи до Італії.

Крім цього, два судна Rising Eagle (25 тис. тонн пшениці) та Lina (25 тис. тонн кукурудзи) прямують до Єгипту.

"Зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни", - пояснили в СКЦ.

Зазначено, що станом на 27 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, що були експортовані з трьох українських портів, становить 9 239 819 тонн.

"Наразі 101 судно зареєстровано для перевірки СКЦ, ще 76 подали заявки на приєднання до ініціативи", - уточнюється в повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Туреччини, України та Росії було підписано два документи про створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".