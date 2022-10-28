Іранський БПЛА Mohajer-6 значно програє своїм конкурентам за характеристиками – ГУР Міноборони

Для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6, які РФ застосовує проти України, використовують компоненти побутового призначення, тому БПЛА значно гірший від аналогів своїх конкурентів.

Як повідомляється на сайті української розвідки, про це йдеться у матеріалі військового телебачення України про дослідження фахівцями ГУР іранського БПЛА Mohajer-6.

"Співробітники військової розвідки України, з'ясували, звідки походять комплектувальні безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР Міноборони України виявили деталі, марковані офіційною мовою Ірану – фарсі", - йдеться в повідомленні.

Усі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектувальних РФ буде передано міжнародним організаціям для запровадження проти них економічних санкцій.