У деокупованому Ізюмі планують перейменувати топоніми, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим

Голова Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко доручив топонімічній комісії розпочати процедуру перейменування вулиць і площ, назви яких пов'язані з радянським минулим, повідомив його заступник Володимир Мацокін.

"Відродження нашого міста ми почнемо з вмивання його обличчя. Щоб амбітні інфраструктурні проєкти розгорталися не на всяких там "красної/революції/пушкінських/толстих/московських/пролетарських", а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса і сьогоднішніх героїв, що боронять незалежність нашої України. Так буде. Запрошуємо до широкої дискусії просто всіх небайдужих", - написав Мацокін на своїй сторінці у фейсбуйф.

"Нам не потрібна вулиця Гагаріна - бо то історія народу-племені, що зганьбив себе кров’ю наших братів і сестер, нам потрібна вулиця Джохара Дудаєва, вулиця Лондонська і площа Латвійська - бо це шана до націй, що стоять поряд з нами в битві з ордою", - додав він.

Він закликав городян пропонувати свої варіанти перейменування під постом або в месенджерах і телеграм-каналах.