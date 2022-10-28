МАГАТЕ перевірить два ядерні об'єкти в Україні

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що її інспектори цього тижня проведуть перевірку двох ядерних об'єктів в Україні, повідомляє сайт організації.

"Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку у цих місцях відповідно до угоди про гарантії України, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що знаходиться під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво чи переробку ядерного матеріалу у цих двох місцях та гарантувати відсутність незаявлених ядерних матеріалів і діяльності", - сказав генеральний директор Гроссі.

Зазначається, що цю перевірку буде проведено після запиту уряду України у відповідь на звинувачення РФ про нібито виробництво на українській території "брудних бомб".

За його словами, щойно перевірки буде завершено, буде оцінено результати та повідомлено висновки відповідно до стандартної практики гарантій МАГАТЕ.

"Однак, знаючи про інтерес та терміновість цього питання, Агентство також представить наші висновки Раді керуючих МАГАТЕ і відразу після цього громадськості", - йдеться у повідомленні.

Гроссі також надасть оновлену інформацію Раді Безпеки ООН з цього питання на закритому засіданні.