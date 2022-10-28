Ворог обстріляв п'ять ОТГ на Сумщині

Російські війська у четвер обстріляли п'ять ОТГ у Сумській області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, вранці росіяни випустили 25 снарядів по одному із сіл Новослобідської громади. В результаті пошкоджено лінію електропередач і два цивільні будинки.

Близько 9:00 випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської ОТГ.

Також били з артилерії територією Хотинської громади після 10 ранку. Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це додатково після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одне із сіл.

Увечері у четвер росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – загалом 16 приходів та Великописарівської громади – 8 приходів з АГС. Також відкривали вогонь із кулеметів.