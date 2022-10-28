Події

07:01 28.10.2022

Ворог обстріляв п'ять ОТГ на Сумщині

1 хв читати
Ворог обстріляв п'ять ОТГ на Сумщині

Російські війська у четвер обстріляли п'ять ОТГ у Сумській області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, вранці росіяни випустили 25 снарядів по одному із сіл Новослобідської громади. В результаті пошкоджено лінію електропередач і два цивільні будинки.

Близько 9:00 випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської ОТГ.

Також били з артилерії територією Хотинської громади після 10 ранку. Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це додатково після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одне із сіл.

Увечері у четвер росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – загалом 16 приходів та Великописарівської громади – 8 приходів з АГС. Також відкривали вогонь із кулеметів.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 28.10.2022
Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

08:01 28.10.2022
На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять

На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять

07:45 28.10.2022
Російські війська "Градами" обстрілювали три ОТГ у Дніпропетровській області, пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередач

Російські війська "Градами" обстрілювали три ОТГ у Дніпропетровській області, пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередач

14:47 27.10.2022
Окупанти обстріляли прикордонне село на Сумщині, постраждалих немає, пошкоджено 5 будинків

Окупанти обстріляли прикордонне село на Сумщині, постраждалих немає, пошкоджено 5 будинків

08:59 27.10.2022
Окупанти обстріляли промислове підприємство Краматорська

Окупанти обстріляли промислове підприємство Краматорська

08:50 27.10.2022
Ворог зранку обстріляв дві громади на Сумщині, обстріл триває

Ворог зранку обстріляв дві громади на Сумщині, обстріл триває

08:11 27.10.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинули троє людей, двоє поранені

У результаті обстрілів Донецької області загинули троє людей, двоє поранені

08:06 27.10.2022
Над Дніпропетровщиною вночі було збито ракету Х-59

Над Дніпропетровщиною вночі було збито ракету Х-59

07:55 27.10.2022
У результаті обстрілу постраждало Запоріжжя та околиці

У результаті обстрілу постраждало Запоріжжя та околиці

07:53 27.10.2022
Ворог завдав кілька ударів по одній із громад Київщини, триває ліквідація пожежі

Ворог завдав кілька ударів по одній із громад Київщини, триває ліквідація пожежі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

За добу четверга ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

Російське командування намагається приховувати реальні втрати ворога, щоби не було паніки серед військових

Результатом нашої боротьби обов'язково стає визволення України – Зеленський у День визволення України від нацистських загарбників

Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

ОСТАННЄ

Путін продовжив заперечувати суверенітет України, що докорінно несумісно із серйозними переговорами - ISW

У деокупованому Ізюмі планують перейменувати топоніми, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2085 воєнних злочинів

Новий британський прем'єр та його канадський колега домовилися продовжити підтримку України

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

Велика Британія та Німеччина домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

Ворог втратив на півдні у четвер 44 особи о/с, 6 одиниць техніки, склади боєприпасів та ангар із технікою

До поліції Рівного надійшло повідомлення про мінування училища у смт Квасилів

За добу четверга ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА