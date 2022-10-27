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21:43 27.10.2022

США розраховують переконати союзників підтримати обмеження на постачання до Китаю обладнання для виробництва чіпів

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США розраховують переконати союзників підтримати обмеження на постачання до Китаю обладнання для виробництва чіпів

США очікують, що незабаром вони домовляться із союзниками про їхнє приєднання до обмежень, раніше запроваджених Вашингтоном на експорт до КНР найсучаснішої апаратури для виробництва чіпів, заявив у четвер заступник міністра торгівлі США з промисловості та безпеки Алан Естевес.

"Ми очікуємо укладання такої угоди у найближчій перспективі", - наводять західні ЗМІ його слова, сказані в Центрі нової американської безпеки у відповідь на запитання, чи приєднаються такі союзники як Японія та Нідерланди до нових експортних обмежень США.

Він зазначив, що пізніше можуть бути обмежені на постачання КНР технологій, пов'язаних із обчисленнями на квантових комп'ютерах, передовою біотехнікою та з програмним забезпеченням для систем штучного інтелекту. Естевес наголосив, що США не хочуть економічної руйнації Китаю, а лише гарантують власну нацбезпеку.

Китайські ЗМІ у свою чергу нагадують, що 7 жовтня Мінторг США заборонив продаж Китаю найбільш сучасних чіпів, а також обладнання, комплектуючих та програмного забезпечення для їх виробництва, причому особливу увагу приділили технологіям, пов'язаним із штучним інтелектом та потенційним військовим застосуванням. Обмеження стосуються експорту інших країн, який залежить від цих американських технологій та програм. Також громадянам США заборонили консультувати китайську сторону або надавати їй інші послуги у цій сфері.

Проте критики цих заходів зазначали, що США поки що не переконали схвалити ці заборони, наприклад, такі компанії як японська Tokyo Electron Ltd та нідерландська ASML Holding.

 

 

Теги: #сша #китай #чіп #мікросхеми

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