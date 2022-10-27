Столичне озеро Алмазне набуло статусу ландшафтного заказника місцевого значення

Київрада проголосувала за надання статусу заказника місцевого значення озеру Алмазне, повідомила депутат Київради, секретар Постійної комісії Київради з питань екологічної політики Євгенія Кулеба.

"Сьогодні Київрада підтримала мій проєкт рішення: найбільше озеро в Києві, Алмазне — тепер ландшафтний заказник місцевого значення. Територія включає озеро і прибережно-захисну смугу площею 185,3 га", - повідомила вона у фейсбуці

Кулеба пояснила, що наразі береги озера не зможуть "зміцнювати шляхом будівництва на них ТЦ".

"На охоронній території ростуть рослини, занесені до Червоної книги, живуть плазуни, птахи та ссавці, які охороняються Бернською та Бонською конвенціями, це місце харчування найбільшого орла Європи – орлана-білохвоста, саме озеро – потужний острів охолодження міста", - додала вона.