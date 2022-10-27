Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці - Кличко

Депутати Київради на засіданні перейменували понад 40 вулиць, провулків і площ, назви яких пов'язані з РФ та радянським минулим, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми продовжуємо процес дерусифікації в столиці. І це важливий крок. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну. Ми повинні назавжди позбавитися символів і назв, пов'язаних із країною-агресором. Нові назви, зокрема, увіковічнять пам'ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. А також – пам'ять про захисників України, які поклали своє життя, боронячи нашу державу після широкомасштабного вторгнення російських варварів", – наводить слова Кличка його пресслужба.

Зокрема, у Дарницькому районі вул. Славгородську перейменували на вулицю імені загиблого Героя російсько-української війни – Дениса Антіпова, вул. Карла Маркса – на вул. Йоганна Вольфганга Гете.

У Голосіївському районі площу Амурську – на площу Васильківську. У Шевченківському районі вул. Пушкінську – на вул. Євгена Чикаленка, вулицю Некрасівську – на вул. Івана Драча, Краснодарську – на вул. Голди Меїр.

У Дніпровському районі вулицю Астраханську – на вул. Кастуся Калиновського. У Солом'янському районі вул. Багратіона – на вулицю імені фотокореспондента Максима Левіна, провулок Московський – на провулок Павла Лі.

У Подільському районі провулок Олександра Бестужева перейменували на провулок Кузьми Скрябіна. У Святошинському районі площу Героїв Бреста на Чорнобаївську. В Оболонському районі вул. Маршала Тимошенка – на вул. Левка Лук'яненка. У Печерському районі вул. Олександра Матросова на вул. генерала Кульчицького – українського військового, який загинув у 2014 році у Слов'янську.