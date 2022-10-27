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16:25 27.10.2022

Україна отримала машину для розмінування Armtac 400 на зібрані через UNITED24 кошти

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Україна отримала машину для розмінування Armtac 400 на зібрані через UNITED24 кошти

Україна отримала машину для розмінування Armtac 400, кошти на яку було зібрано через платформу UNITED24, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм-каналі в четвер.

"Armtac 400 — найбільша і найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн. І вона вже виконує завдання в Харківській області. Це стало можливим завдяки вашим донатам через UNITED24. З Armtac 400 сапери будуть захищенішими. Адже він має дистанційне керування на відстані до 800 м. Це гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну – усередині броньованої та звукоізольованої кабіни", - написав Федоров.

Armtac 400 може зачищати понад 2400 кв. м території за годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см, а потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг.

Глава Мінцифри також нагадав, що "Укрпошта" запустила марку із легендарним собакою-сапером Патроном, щоб купити ще один Armtac 400.

Теги: #розмінування #armtac

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