Окупанти обстріляли прикордонне село на Сумщині, постраждалих немає, пошкоджено 5 будинків

Російські окупанти обстріляли одне із сіл Хотінської об'єднаної територіальної громади Сумського району Сумської області в четвер уранці, руйнувань зазнали п’ять приватних будинків, бібліотека, амбулаторія та місцеве агропідприємство, постраждалих немає, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"На мирні вулиці та цивільних людей рашисти спрямували залпи з "Градів" та ще 33 снаряди зі ствольної артилерії 152 мм калібру. Вибухи були в центрі села: пошкоджені п’ять приватних будинків... Осколок наскрізь пробив дві стіни в бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали. Є руйнування і на місцевому аргопідприємстві... Пошкоджено лінії електропередач, інтернет", - написав Живицький у телеграм-каналі.

За його словами, домогосподарства одразу ж було забезпечено необхідними будматеріалами, триває робота з відновлення будинків. Водночас Живицький так і не назвав село, яке потрапило під ворожий обстріл.

Хотінська ОТГ розташована прямо на північ від обласного та районного центру, що безпосередньо межує з територією РФ.