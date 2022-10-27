Події

10:03 27.10.2022

На Херсонщині вранці збито російський гелікоптер та штурмовий літак

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На Херсонщині вранці збито російський гелікоптер та штурмовий літак

Російський ударний гелікоптер Ка-52 та штурмовий літак Су-25 збито в небі над Херсонською областю у четвер уранці, повідомляється у телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"27 жовтня, близько 08:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52. А близько 08:40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних сил збито російський штурмовик Су-25", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних безпілотних літальних апаратів російських окупантів.

Теги: #авіація #знищення

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